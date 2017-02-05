傳接體育署長 林德福證實受到徵詢
教育部體育署長何卓飛因生涯規劃辭意堅定，今天傳出將由前行政院體委會主委林德福接任，林德福受訪時證實受到徵詢，但因尚未確定，他「不承認也不否認。」
林德福曾被媒體譽為「金頭腦」、「點子王」，曾任總統府國策顧問、行政院體育委員會主任委員、國立傳統藝術中心主任、宜蘭縣文化局長等。
行政院日前公布內閣微調名單，農委會主委將由宜蘭縣長林聰賢接任。林德福表示，林聰賢入閣後，地方盛傳他會入縣府，「但我不要糾葛在那邊。」
林德福證實，的確有受到教育部長潘文忠徵詢接任體育署長的意願，但因為還沒確定，保持低調，「不承認也不否認。」
林德福曾任第3任體委會主委（2002年2月1日至2004年5月20日），任內促進中華職業棒球聯盟和台灣職棒大聯盟合併，2003年成為中華職業棒球大聯盟，而中華職業籃球聯盟在2000年解散，林德福在2003年催生出超級籃球聯賽至今。
另外，他在體委會主委任內擬定奧運奪金計畫，雖在雅典奧運前下台，但跆拳道好手陳詩欣和朱木炎果然在2004年雅典奧運踢下台灣史上第1、2金，他也被譽為「金牌主委」。
2013年1月1日，體委會配合組織改造，併入教育部更名為教育部體育署，由何卓飛接任署長至今，何卓飛總是向外界自我介紹，「我是好作伙（何卓飛台語諧音）」。
里約奧運期間，何卓飛公務繁忙，一度因病住院，他受訪時表示，由於自己生涯規劃，已經多次向高層表達辭意，這次辭意堅定，「2月底3月初一定要退，未來雲遊四海，給自己多一點時間。」1060205
(中央社)
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