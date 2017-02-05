陸三大電信承諾 嚴格落實電話實名制
大陸工業和信息化部與三大基礎電信企業集團公司近日簽署「電話使用者實名登記責任承諾書」，要求從嚴做好電話使用者實名登記，對違反實名登記的各級公司和責任人從嚴問責。
新華社4日報導，三大基礎電信企業集團公司（中國移動、中國聯通、中國電信）鄭重承諾，加強企業內部管理和對委託代理管道的監督管理，完善技術措施，從嚴做好電話使用者實名登記。
同時，對電話使用者實名制違法違規行為，將按照要求整改，切實督促各級電信企業落實電話使用者實名登記主體責任。
報導指出，大陸工信部下一步將加強監督檢查力度，督促三家基礎電信企業集團公司切實履行「電話使用者實名登記責任承諾書」措施，嚴格落實電話使用者實名登記工作各項要求。
在大陸申辦電話號碼，都要實名登記，但仍有部分號碼並未實名登記，大陸官方近年來屢屢要求「補登」，盼透過全面實施電話實名制，以降低犯罪。不過，外界認為，電話實名制會影響言論自由。1060205
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。