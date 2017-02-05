陸三大電信承諾 嚴格落實電話實名制

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大陸工業和信息化部與三大基礎電信企業集團公司近日簽署「電話使用者實名登記責任承諾書」，要求從嚴做好電話使用者實名登記，對違反實名登記的各級公司和責任人從嚴問責。

新華社4日報導，三大基礎電信企業集團公司（中國移動、中國聯通、中國電信）鄭重承諾，加強企業內部管理和對委託代理管道的監督管理，完善技術措施，從嚴做好電話使用者實名登記。

同時，對電話使用者實名制違法違規行為，將按照要求整改，切實督促各級電信企業落實電話使用者實名登記主體責任。

報導指出，大陸工信部下一步將加強監督檢查力度，督促三家基礎電信企業集團公司切實履行「電話使用者實名登記責任承諾書」措施，嚴格落實電話使用者實名登記工作各項要求。

在大陸申辦電話號碼，都要實名登記，但仍有部分號碼並未實名登記，大陸官方近年來屢屢要求「補登」，盼透過全面實施電話實名制，以降低犯罪。不過，外界認為，電話實名制會影響言論自由。1060205

(中央社)