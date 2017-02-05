超級盃爭冠 愛國者與獵鷹都盼寫歷史

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職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）大戰今天登場，新英格蘭愛國者在明星四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍下希望締造歷史，力阻亞特蘭大獵鷹首度贏得冠軍。

這場冠軍大戰在休士頓舉行，布雷迪希望能夠第五次奪冠，成為奪冠次數最多的四分衛。全美將有上億家庭關注這場比賽，世界各地也將有千千萬人觀戰。

39歲的布雷迪若能率愛國者發揮威力，在休士頓NRG體育場（NRG Stadium）的7萬2000觀眾面前擊敗獵鷹，將成為首位五度贏得超級盃冠軍的四分衛。

不過，他的對手獵鷹四分衛萊恩（Matt Ryan）本季表現絕佳，昨天獲選為NFL最有價值球員，如今將力爭率隊在超級盃奪冠，為精彩賽季劃下完美句點。

萊恩本季傳球碼數達4944碼，達陣38次，7次遭抄截。布雷迪本季傳球碼數3554碼，有28次達陣，僅2次遭抄截，但他因「洩氣門」（Deflategate）事件遭禁賽，本季少比賽4場。

在美國新總統川普簽署引起爭議的移民禁令後，全美政治緊張情勢升高，這場比賽的維安措施嚴密。

一向嚴詞批評川普的流行樂壇天后女神卡卡（LadyGaga）將在比賽中場表演，屆時將成為全國目光焦點，包括在現場的副總統彭斯（Mike Pence）。1060205

(中央社)