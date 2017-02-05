書香包圍的房間 東京膠囊旅館新概念
日本的膠囊旅館在東京有個文青面貌，那就是結合書本的東京書香入夢旅館（Book And Bed Tokyo），客人睡的床如衣櫃大小，嵌在一排一排書架間。
路透社報導，這家旅館的牆壁、天花板和大部分的裝潢是由3200本不同語言的書本砌起來。
休息室為共同空間，讓日間訪客可分享讀書經驗。
這棟旅館有60個膠囊房間，每個房間有床墊和閱讀燈。
「日經新聞」（Nikkei）網站報導，這家開在東京豐島區的旅館，引進「住宿書店」新概念，整修後1月21日重新開幕。擴大後增設酒吧，讓閱讀、飲酒、睡覺可同時發生在一家書店裡。
依不同房型，過夜費用自3800日圓到4800日圓（約新台幣1040到1310元）。日間訪客可花每小時500日圓（新台幣138元），在旅館的沙發角落休息。（譯者：中央社羅苑韶）1060205
(中央社)
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