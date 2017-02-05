阿聯山區降大雪 民眾樂堆雪人滑雪橇
阿拉伯聯合大公國出現極端氣候現象，降下大雪，積雪厚達10公分，驚訝的民眾紛紛在推特分享自己拍下的照片和影片，1張雪人與阿聯國旗合照的照片因此在推特瘋傳。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，根據國家氣象與地震學中心（National Center of Meteorologyand Seismology），阿聯山區氣溫昨天驟降至攝氏負2.9度。
推特用戶mzinelsawari無視氣象警告，登上座落在拉斯海瑪（Ras Al-Khaimah）的賈斯峰（Jebel Jais）堆雪人。
影片中的他看似相當享受這波寒冷低溫。
許多阿拉伯人也在這氣候極端變化之際，攀上這座位於阿聯的高峰，享受滑雪橇的樂趣。
1個觀光網站說：「數以千計民眾來到賈斯峰，在白雪覆蓋的阿聯第一高峰頂端玩雪。」
阿聯3日還刮起強風，風速達每小時75至80公里，導致1輛起重機在通往杜拜的1條主要高速公路上翻覆。
地方官員表示，起重機翻覆引發火災事故，導致1人受傷，3輛汽車損毀。（譯者：中央社劉文瑜）1060205
(中央社)
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