高國豪33分 松山勝東泰維持不敗

HBL男女甲級8強賽今天兵分二路，在新莊、板橋體育館開打，男甲的松山在高國豪33分12籃板7助攻的帶領下，以94比70擊敗東泰，本季維持不敗之身。

松山高中在上季打出16連勝，卻在總冠軍賽敗給南山高中，與金盃失之交臂，本季捲土重來，從預賽、複賽到8強賽，至今打出9連勝。

開賽沒多久高國豪就展現飆分能力，幫助球隊首節就取得28比14領先，下半場高國豪持續砍分，也多次妙傳助攻，松山逐漸擴大領先到20分以上，鎖定勝利。

雖然高國豪也出現7次失誤，松山教練黃萬隆指出，失誤是比賽的一部分，高國豪表現還可以，但節奏掌控還要再加強。

高國豪則不太滿意失誤部分，他認為，自己很多傳球的時機不對，和隊友之間溝通還要再進步。高國豪從高一起就一直備受注目，如今高三，他表示，「畢竟我是最後1年，剩下8場比賽我都要打。」

女甲部分，衛冕軍淡水商工本季尋求3連霸、隊史第10冠，結果8強首役以49比95慘敗給普門高中。1060205

(中央社)