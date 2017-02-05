高國豪33分 松山勝東泰維持不敗
HBL男女甲級8強賽今天兵分二路，在新莊、板橋體育館開打，男甲的松山在高國豪33分12籃板7助攻的帶領下，以94比70擊敗東泰，本季維持不敗之身。
松山高中在上季打出16連勝，卻在總冠軍賽敗給南山高中，與金盃失之交臂，本季捲土重來，從預賽、複賽到8強賽，至今打出9連勝。
開賽沒多久高國豪就展現飆分能力，幫助球隊首節就取得28比14領先，下半場高國豪持續砍分，也多次妙傳助攻，松山逐漸擴大領先到20分以上，鎖定勝利。
雖然高國豪也出現7次失誤，松山教練黃萬隆指出，失誤是比賽的一部分，高國豪表現還可以，但節奏掌控還要再加強。
高國豪則不太滿意失誤部分，他認為，自己很多傳球的時機不對，和隊友之間溝通還要再進步。高國豪從高一起就一直備受注目，如今高三，他表示，「畢竟我是最後1年，剩下8場比賽我都要打。」
女甲部分，衛冕軍淡水商工本季尋求3連霸、隊史第10冠，結果8強首役以49比95慘敗給普門高中。1060205
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。