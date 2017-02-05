英失業男一覺醒來 帳戶透支4600萬元
英國21歲失業男子丹尼爾斯（Tyler Daniels）的銀行帳戶餘額原本僅剩90便士（約新台幣35元），一覺醒來卻發現戶頭竟透支近120萬英鎊（約新台幣4624萬元）。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，丹尼爾斯發現銀行對帳單出現這筆不尋常的紀錄後，他的帳戶已被凍結，巴克萊銀行（Barclays Bank）認為這起事件涉及欺詐，正為此展開調查。
丹尼爾斯聲稱自己如今被迫向祖父借錢過活，這起事件使他蒙受「極大壓力」。
住在艾塞克斯（Essex）科靈漢（Corringham）的丹尼爾斯說，他不確定自己的活期帳戶為何顯示透支狀態。
他說自己某天一覺醒來，發現帳戶透支111萬9999英鎊，嚇了一大跳。
丹尼爾斯說，自己的活期帳戶根本沒有透支功能，他還在網路上PO文說，花了幾個小時與銀行交涉，試圖解決這個狀況。
他在臉書表示：「我睡醒後竟發現帳戶透支近120萬英鎊。」
「我致電巴克萊銀行，與多個部門進行交涉，包括防詐騙單位。」
「我到了巴克萊銀行分行，準備從儲蓄戶提領現金過活，而我的活期帳戶則遭凍結。」
「分行告訴我，我無法從儲蓄戶提領存款，因為巴克萊銀行凍結了我所有帳戶。」
丹尼爾斯說：「我的帳戶從未有過透支選項，我2016年10月才開設這些帳戶。」
巴克萊銀行發言人則說：「我們正在進行徹底調查。」（譯者：中央社劉文瑜）1060205
(中央社)
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