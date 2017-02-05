有片》川普2度甩開嬌妻手 專家：愛當大男人

美國總統川普3日前往佛羅里達州度假，川普為拍手回應歡呼民眾，便突然甩開妻子梅蘭妮亞的手。(圖/美聯社)

Trump awkwardly avoids holding Melania's hand in Florida

美國總統川普3日前往佛羅里達州度假，妻子梅蘭妮亞也於就職典禮後首度露面。然而媒體捕捉到川普兩度甩開妻子的手，不僅被質疑貌合神離，肢體語言專家更稱，川普的行為顯現出非常大男人的想法。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，川普座機抵達棕櫚灘（Palm Beach）機場後，夫妻兩人下機時原先手牽著手，然川普為了回應民眾歡呼，便突然甩開妻子的手，與民眾一起鼓掌。接著梅蘭妮亞又試圖牽手，然而他只是把妻子的手拉過來輕拍兩下，又再次甩開。

「一般來說，手牽手代表夫妻同體」，身體語言專家伍德（Patti Wood）表示，「但我認為川普想表達『我個人是總統』，這是非常大男人的想法。」川普顯然希望讓大家知道自己是個強大的人。

伍德指出，梅蘭妮亞也一定明白川普不喜歡在公開場合做這些行為，但如果川普能與她牽手，將為她帶來更多自信。

(中時電子報)