屏東90後女孩 賣愛心餅乾助「浪浪」
「希望用熱愛烘焙的心，為流浪動物盡一份心力！」90後女孩Iris，結合對手工烘焙的熱忱，在網路創立「半吊子廚房」，除分享純手工製作餅乾的好滋味，也不定期舉辦餅乾義賣，將所得捐獻動保團體，盼為社會帶來更多正面能量。
來自屏東的Iris從小就對烘焙很有興趣，每份餅乾糕點都堅持手工製作，希望在食安問題頻發的環境，帶給顧客美味又安心的食物。
同時，Iris也希望透過自己對烘焙的熱忱，為不會說話的「浪浪」們盡一份心力。她表示，幫助流浪動物有很多方式，也希望透過自己拋磚引玉，引起大眾對流浪動物的關注。
這次年假，「半吊子廚房」在新竹青青草原舉辦愛心餅乾義賣活動，義賣所得扣除成本，全數捐給中華民國流浪動物花園協會。Iris說，希望透過這樣的活動，讓民眾吃得健康，又能幫助流浪動物。
(旺報)
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