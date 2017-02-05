剎車指示燈異常又遭鳥擊 遠航給旅客2000補償金

遠東航空航班編號FE-7851，飛機編號B-28027、型號MD-83班機，從日本愛媛縣松山機場飛高雄航班，原訂昨晚飛抵高雄，但起飛過程煞車系統指示燈異常，返回機場檢修，檢修後已過機場宵禁，無法再飛，全機旅客在機場打地舖。遠航今早派遣另架B-28025、MD-83接回旅客。不料，遠航判斷起飛過程引擎吸入鳥類，導致機艙內焦味瀰漫，旅客受驚嚇，下午3點安全抵台後，遠航向旅客致歉，發給每人2千元補償金。

該機149旅客、6名機組員，本預計昨晚8點從松山出發，同晚10點35分抵達高雄小港機場，但PTT今早7點有旅客PO文指出，昨晚B-28027機首對正跑道後開始加速，「主輪組疑似出現問題不斷發出聲響，機長將油門降低，進行調整後，再度將油門加至最大，輪組仍然發出碰碰碰的聲音，此時機長決定放棄起飛，返回機坪進行檢修。」

遠航說明，該航班機長查覺煞車系統指示燈異常後，返回機場檢修，檢修完畢已過機場宵禁時間，遠航隨即協助旅客找旅館夜宿，但路程要3小時，太過遙遠，旅行團決定留宿機場，149名旅客只好用機場緊急用睡袋打地鋪，遠航隨即在隔日一早另派遣班機B-28025、MD-83接回旅客。

然而，民眾寫道，下午1點多飛機終於準備起飛，跑道上加速到一半受到鳥擊，「機艙內瀰漫著焦味嚇得中後段乘客『不要不要的』，有人猛按服務鈴還有人尖叫，不過機身還是順利拉起。」據《 蘋果即時》報導，民眾還看到機翼有火花。

遠航強調，當時確實瀰漫焦味，座艙長已立即通知機長，機長也以廣播安撫旅客，絕未發生有火花、民眾尖叫或按求助鈴等情形。飛機降落小港後，機務人員檢修發動機時，確定是遭受鳥擊，並已通報民航局。遠航說，該班機經機務人員檢修後簽核後，未來起飛前，機長會再行檢查，旅客不必擔心飛安。

遠航表示，對於飛機延誤近19個小時，耽誤旅客行程，還不幸遇上鳥擊，感到非常失禮及抱歉，所以飛機降落小港後，向所有旅客發放每人2千元補償金。

(中時)