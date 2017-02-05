以為買了古董 成都寶物鑑定9成是假

我要評比

中國大陸四川成都武侯祠博物館一年一度的專家鑑寶活動4日舉行，許多居民將瓷器、字畫、玉器、錢幣等帶到現場鑑定，卻有幾乎9成被鑑定為假貨。

「川報觀察」客戶端報導，這個鑑定寶物大會已舉辦多年，許多市民都將自己的寶貝帶來給專家鑑定。不過，過往經驗顯示，有些老先生知道自己的寶貝是贗品後，當場就把帶來的瓷器砸碎了。

寶物鑑定成為「打假」大會，今年的案例包括，號稱是慈禧太后70大壽時鑄造的「清代銀元」，不過是批發價人民幣8元（約新台幣37元）一枚的假貨，根本不含銀。錢幣專家袁愈高還說，慈禧太后只在60大壽時鑄造過銀幣，現在價值超過百萬元。

其他還有號稱「古玉」的「新玉」，以及號稱是有5000年歷史的馬家窯陶器，但從敲擊聲及陶罐的泥灰手沾不掉來判斷，是現代仿品。

報導指出，從現場觀察，約有9成的古物被專家認定是贗品。

專家建議，不具備一定的專業知識就不要買這些舊貨收藏，而且收藏一定要用閒錢，這樣即使買到假貨才不會影響生活。1060205

(中央社)