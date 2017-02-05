川普單幹策略風險大 衝撞三權分立制度

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和前任總統歐巴馬一樣，川普採取獨斷獨行策略加速推動他的政策，但是這項單打獨鬥策略風險大，才上任兩週便與美國政府行政、立法、司法三權分立與制衡的制度發生衝突。

美聯社報導，川普移民和難民行政命令引發的訴訟，出人意表的在上任之初便嘗到所有美國總統最終都會學到的教訓：依憑行政命令治國，可能看起來容易些，也快速些，但是有其法律和政治風險。

歐巴馬在第二個任期，在共和黨掌控眾議院的阻撓下，愈來愈依賴行政命令，最終卻發現他最全面的行動之一、擴大延後驅逐部分移民計畫，遭到法院阻擋，並遭共和黨批濫權。

川普這次在移民問題上也採取類似行動，共和黨卻顯著沉默。

華盛頓州法官羅巴特（James Robart）3日凍結川普移民禁令，顯示總統權力的限制和三權分立制衡的角色，司法部要求立即恢復這項禁令，但是美國上訴法院今天凌晨駁回這項上訴，使川普再受挫折。

這項禁令不准七個以穆斯林為主國家的人民入境，也暫時停止接納難民。

川普不是唯一將行政權力運用到最大限度的總統，美國總統也很少自動限制他們的權力。最近幾任總統在上任之初，也採取一系列單方行動推動政策，並為立法行動通常緩慢的國會定調。

川普上任兩週來，顯示他可能倚賴在國會居主導地位的共和黨通過優先施政事項，包括徹底檢討歐巴馬健保法、修訂稅則和整修老舊道路與橋樑。

他也簽署一系列有關邊界安全、健保和金融規章的命令，毫無緩和跡象。

在連月嚴辭抨擊歐巴馬與伊朗簽署的劃時代核子協議後，他的政府3日對一些企業和個人施加制裁，以回應德黑蘭當局最近試射彈道飛彈。

然而，他的行動以全面和倉促著稱。在一些議題，他不僅跳過共和黨掌控的國會，也不讓共和黨人參與計畫的諮商與推出。

從宣誓就職之日起，川普已簽署20項備忘錄和行政命令，數量之多和歐巴馬上任的前兩週相仿。

威斯康辛大學（University of Wisconsin）專研總統行政命令的梅爾（Kenneth Mayer）教授表示，川普使用單方權力的情況，和1993、2001和2009年白宮換主人時類似，但是當時這些總統並未引發如川普上週造成的爭議。

川普不准七個以穆斯林為主國家的人民入境，隨即造成機場混亂，全球關切。1060205

(中央社)