新莊超商傳搶劫 工讀生慘遭歹徒砍斷手

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新北市新莊區裕民街某超商，5日晚間11時許遭歹徒持刀闖入欲行搶，17歲丁姓男工讀生奮力抵抗，卻遭歹徒持刀砍斷左手腕，身上多處刀傷，超商內血跡斑斑。警消獲報後趕緊將丁男送醫，並追緝歹徒下落。

丁男左手腕遭砍斷，僅剩皮膚連接，警消趕緊將他送醫，現正緊急進行手術接回斷肢。而現場並未發現凶器，警方已封鎖案發超商調查，並調閱沿線監視器緝捕歹徒到案。

(中時)