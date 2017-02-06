川普尋求解凍移民禁令受挫 待司法對決

美國總統川普下令禁止七個穆斯林為主國家的人民入境，遭華盛頓州法官裁定暫緩執行，司法部提出上訴後，上訴法院今天拒絕立即恢復禁令，司法對決局面隱然成形。

這場風波起於1月27日，當天川普簽署行政命令，全面禁止難民和來自七個穆斯林為主國家的人民入境。聯邦上訴法院今晨這項裁定是最新的戲劇性轉折。

在激烈的法律戰延續之際，由倫敦到華盛頓，世界各地有數以萬計民眾示威抗議這項禁令。

白宮對上訴法院的裁定尚無反應，但英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，在佛羅里達州度假的川普周末偕第一夫人梅蘭妮亞出席晚會時，臉色一直很臭。他稍早曾向記者開包票，他實施的禁令將會恢復。他說：「我們會獲勝。為了國家安全，我們會獲勝。」

川普先前連發多則推文，為他的政策辯護，並痛批西雅圖聯邦地方法院法官羅巴特（James Robart），因為他3日裁定暫緩在全國實施這項禁令，等待進行更周延的法律審查。

川普昨天發推文說：「這名所謂的法官的意見，根本要讓我國無法執法，真可笑，將會被推翻。」他又說：「這位法官讓我國門戶洞開，讓可能的恐怖分子和其他不以我國最大利益為念的人有機可乘。壞人會很高興。」

司法部昨天對法官的凍結令提出上訴，表示停止執行禁令會對美國民眾造成「不能挽回的傷害」，並批評羅巴特牴觸憲法分權制度，而且「質疑總統的的國安判斷」。

不過，第九巡迴上訴法院今晨駁回司法部要求立即恢復這項禁令的上訴案。主審法官在簡短的裁決書中沒有說明原因，但告訴最先提告挑戰禁令的華盛頓州和明尼蘇達州，在今天午夜（台灣時間6日下午4時）前提出文件，詳述他們對政府上訴案的反對理由。

法院也要求司法部在明天下午3時（台灣時間7日上午7時）前，提出更多支持其論點的文件。

這項禁令遭到暫時凍結後，持有有效簽證的受限制國家旅客已開始抵達美國土地，其他人也準備出發到美國。

根據羅巴特的裁定，政府當局昨天開始對持有適當旅行文件的受限制國家旅客重開邊界。國務院告訴伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門等七國持有美國簽證的旅客，只要他們的文件未遭取消，即可獲准進入美國。

國務院先前表示，由於川普實施禁令，有多達6萬人簽證遭取消，但司法部表示，人數可能接近10萬人。1060206

(中央社)