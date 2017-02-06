NFL超級盃獵鷹鬥愛國者 矛盾對決

第51屆職業美式足球NFL超級盃今早7時30分登場，預計超過1.8億美國人會守在電視機前面，收看亞特蘭大獵鷹和新英格蘭愛國者「矛盾之爭」，全球觀眾估達2億人。

在德州休士頓上演的這場大戰中，愛國者將傾全力建立NFL現代王朝，獵鷹則試圖首度封王。

愛國者歷來已9度打進超級盃（Super Bowl），NFL史上最多，今年將爭奪2001年首度封王之後，隊史第5枚冠軍戒；獵鷹至今與超級盃冠軍無緣，最接近的一次是在1998年，當年該隊摘下國家聯會冠軍（NFC），但在最後關頭鎩羽而歸。

隸屬不同聯會的兩隊，歷年來曾13度交手，愛國者以7勝6負略占上風，雙方上次碰頭是在2013年9月29日，當時愛國者以30-23獲勝。

一如以往，愛國者將仰賴傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）執行精準的攻勢。布雷迪過往對戰獵鷹占盡優勢，總共傳出9次達陣，只被攔截過1次。然而，愛國者的強項是強大的防守組，該隊本季平均每場只丟15.72分，防守排名在全聯盟高居第一，因此有機會延續超級盃的傳統，也就是防守實力堅強的一隊通常贏面較大。

NFL與另一個美式足球聯盟AFL於1970年合併以來，有5次由得分與防守分居聯盟龍頭的球隊進行「矛盾之爭」，結果只有1次（1989年的舊金山49人隊）為「矛」勝出。

在年度最有價值球員（MVP）新科得主四分衛萊恩（Matt Ryan）領軍下，獵鷹本季平均每場攻下34.44分、總達陣次數（58次）與場均傳球碼數（302.22碼）都是聯盟無人能及，而且萊恩近況火燙，近6場比賽傳出18次達陣，未遭任何攔截。

對於NFL最偉大四分衛之一的布雷迪，今年很可能是生涯邁入尾聲的他締造個人榮光的最後契機。39歲的他有望成為史上第2老贏得超級盃的四分衛，僅次於去年創下紀錄的曼寧（Peyton Manning）；布雷迪目前手握4枚超級盃冠軍戒，若能再添1枚，就能超越蒙塔納（Joe Montana）、布萊蕭（Terry Bradshaw），與哈里（Charles Haley）並列史上奪得最多超級盃冠軍的四分衛。

布雷迪假使拿下超級盃MVP，將是生涯的第4次，甩開同以3次居首的蒙塔納。

往年最受矚目的焦點之一：超級盃廣告要價方面，今年短短30秒的廣告索費約500萬美元，與去年相當，也是多年來價碼首次持平。

由於爭議不斷的川普當選美國總統，本屆超級盃似乎也可能成為「反川」勢力的發揮舞台，尤其今年長達12分鐘的中場表演，將由力挺希拉蕊‧柯林頓不遺餘力的女神卡卡（Lady Gaga）擔綱，各方紛紛揣測她是否會利用這個焦點所在的舞台，猛烈抨擊川普。

日前她受訪時表示，她將表達唯一要表達的：包容。她說：「我相信包容的力量，我相信平等的精神，相信這個國家的精神是愛、憐憫與慈悲。」1060206

(中央社)