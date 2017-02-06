美流感肆虐 已致15死
美國今年流感季節有大批民眾感染，根據聯邦疾病防控中心CDC統計，今年流感疫情已經在40個州快速蔓延，並造成15宗跟流感相關的小兒科死亡案例。有專家表示，當前正處於流感高峰期。
通常美國的流感季節為10月至隔年2月，有專家指出，當前的流感正值高峰，屬於正常情況。通常流感高峰為1月底至2月中。
CDC指出，這15宗小兒科死亡案例當中，有7宗是在今年一月的最後一個星期內出現。衛生官員建議民眾，至今尚未施打流感疫苗的民眾，應該去接受疫苗注射。
根據CDC數據，流感病毒在全美的40個州和美屬波多黎各快速蔓延，至今累計出現1萬2千宗A型流感病例。全美50個州加上4個美屬領土共54處，已有53處的流感或類似流感疾病正出現上升趨勢。
至於流感活動處於「高」和「極高」的15個地區，分布在紐澤西州、堪薩斯州、密蘇里州、奧克拉荷馬州、賓夕凡尼亞州、紐約州和南卡羅萊納州等地。其中又以南卡羅來納州流感疫情最為嚴重。
(中時電子報)
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