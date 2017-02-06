前體委會主委林德福 接任體育署長

前體委會主委林德福確定接掌體育署。(本報資料照)

教育部體育署長何卓飛請辭，經過中央徵詢後，將由前行政院體委會主委林德福接任。剛滿62歲的林德福曾任第3任體委會主委、國立傳統藝術中心主任、宜蘭縣文化局長，他答應接下署長一職並表示會盡力做好體育事務。

何卓飛去年事務繁多，一度忙出病來，他因生涯規劃而堅決向高層請辭。出身宜蘭的林德福原本有意效力地方，不過在行政院決定讓縣長林聰賢入閣、副縣長吳澤成擔任代理縣長後，林德福已表示願意接管體育署業務。

(中時電子報)