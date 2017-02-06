搭上超級盃熱潮 教宗錄製影片傳達訊息
加入第51屆職業美式足球NFL超級盃熱潮的名人，不只有流行音樂天后女神卡卡（Lady Gaga），教宗方濟各也將參與其中。
梵蒂岡1名發言人今天指出，針對今天在休士頓NRG體育場（NRG Stadium）亞特蘭大獵鷹和新英格蘭愛國者將對決的超級盃大戰，教宗已錄好一段影片，預計將於賽前或第1節當中於大螢幕播放。
美聯社報導，教宗在影片中表示，他希望超級盃將是「全世界和平、友誼及團結的信號」。
方濟各是運動迷，經常提及運動能如何帶來社會的改變。他之前曾透過推特表達對於奧運和世界盃足球賽的期望，這次是他首度藉由超級盃傳達訊息。1060206
(中央社)
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