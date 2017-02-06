阿富汗雪崩連連 逾百人喪生

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官員表示，阿富汗各地連續3天降大雪，引發一連串雪崩，今天死亡人數已突破100人，光是1座村子就有50人喪生，並警告罹難數恐將持續升高。

連日大雪造成中部和北部省份發生多起雪崩事件，摧毀眾多民宅，並造成道路受阻，致使救難人員難以抵達受到衝擊的村落。

阿富汗天然災害部發言人穆哈瑪迪（Mohammad Omar Mohammadi）告訴法新社，死者多數位於僻遠的紐里斯坦省（Nuristan），有2座村莊遭滅村，其中1座有至少50人喪命。

中部和北部省份其他地區另有54人喪生，官員指出，已知有168棟民房被毀，還有數百頭牲畜死亡。

阿富汗鄰國巴基斯坦也因氣候惡劣傳出災情，西北部地區至少有13人死於雪崩和豪雨。1060206

(中央社)