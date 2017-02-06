幫普丁說話 川普：美國也殺人

川普再表示他「尊敬」俄國總統普丁，更替他辯護，「美國也殺很多人」。(圖片取自美聯社)

美國總統川普與俄羅斯總統普丁惺惺相惜，甚至關係密切引發美國黨內人士抨擊，但川普向來不吝於流露出對普丁的好感，在最近接受新聞台播出的專訪中，川普再度表示他「尊敬」俄國總統普丁，即使記者提醒，普丁曾下毒手謀殺異議人士，川普仍不為所動更替他辯護，「美國也殺很多人」。

川普在一段5日才播出的福斯新聞訪問中，告訴福斯新聞主持人奧雷利（Bill O’Reilly）說：「我的確尊敬普丁。嗯，我其實尊敬許多人，但這不表示，我將與他處得好。」

記者接著表示普丁是個殺手，和手下曾謀殺俄國新聞記者及異議人士，川普還替普丁反駁說：「殺手很多，我們也有許多殺手。」 「你以為我們國家這麼清白無辜？」

(中時電子報)