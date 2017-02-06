執教馬刺1128勝 帕波維奇創紀錄
馬刺在5日以121-97痛宰金塊之後，教練帕波維奇獲得了他執教生涯的第1128勝，超越前爵士教頭史隆(Jerry Sloan)，成為史上在單一球隊取得最多勝場的教練。帕波維奇例行賽的勝率高達69.5%，還奪下5座總冠軍。
剛滿68歲的帕波維奇自40歲開始教練生涯，曾擔任馬刺、勇士的助理教練，於1996-97季中成為馬刺總教練，那年他48歲。之後除了縮水球季以外，馬刺每季都能取得50勝以上，包括去年67勝15敗的隊史最佳戰績。吉諾比利與帕克長年是帕波維奇手下的得力戰將，兩人參與了1128勝其中的639勝。
傳奇前鋒鄧肯則是帕波維奇生涯中最重要的球員，兩人合作拿下1001勝，是史上最多勝的師徒搭檔，亦是史上最高勝率(71%)。在帕波維奇與鄧肯聯手的年代，馬刺隊是北美4大職業運動聯盟(MLB、NFL、NHL、NBA)之中最強大的球隊，屹立了19年。帕波維奇甚至在本屆總統大選獲得了25張選票，選民自行在選票寫上他的名字然後蓋章(副總統是鄧肯)。
本季是馬刺20年來首度沒有鄧肯坐鎮的球季，他們的戰績依舊高居聯盟第2。騎士隊詹姆斯曾說，他認為帕波維奇是史上最優秀的教練，因為他懂得與時俱進，無論聯盟的球風與規則如何變化，他總是有辦法讓球隊維持在頂尖的狀態。
(中時電子報)
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