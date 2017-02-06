美男童開槍擊中弟妹 1死1傷

案發時3名年幼的兄妹獨自在家，哥哥拿出槍開了一槍，擊中年幼的弟妹，造成1死1傷。(照片取自佛州當地媒體Florida Times-Union網站Jacksonville.com)

美國又發生孩童開槍導致的槍擊事件，造成1死1傷。佛州1名8歲男童昨天和弟妹共3人獨自在家時，男童拿出槍並且開了一槍，造成5歲的妹妹死亡、4歲的弟弟受傷。

這起悲劇發生在佛羅里達州傑克森維爾市(Jacksonville)的一個多單位公寓。根據當地媒體Florida Times-Union報導，當時孩童的母親外出，三兄妹獨自在家。昨天下午1:00左右，身為老大的8歲肇事男童不知道從哪裡取得一把槍，在開出一槍時，子彈先是擊中妹妹，造成妹妹被射殺傷亡，然後子彈又掃到弟弟，造成弟弟受傷，還好沒有生命危險。弟弟隨後被送院治療。

男童從哪裡取得槍枝以及開槍時的情況如何，目前仍不得而知。當地警方表示，目前沒有理由相信事件是蓄意行動，從現有的資訊看來，本案應該是一起不幸的悲劇意外。

警方並未透露涉及的槍枝型號以及事發經過，強調案件仍在調查，也需要向肇事男童問話，不過他目前仍在接受心理專家的陪伴和觀察。

孩童的母親已經接受警方訊問。她向警方表示，當時她是去商店購物，才會讓3名年幼的子女獨自在家。目前並不清楚孩童母親當時離開家多長的時間。

警方昨天接獲報案指該公寓傳出槍響，前往案發現場查看時，發現有2名兒童被槍擊中，消防救援人員立即對中槍的女童急救，但女童當場不治。

(中時電子報)