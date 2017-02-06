失態被逐出場 科爾：是我活該

勇士隊教練科爾(左)辱罵裁判，遭驅逐出場。(美聯社資料照)

勇士5日在延長賽敗給國王，令人意外的是總教練科爾在第3節後半因咆哮裁判被驅逐出場，這是他生涯執教260場以來首度被驅逐出場。根據科爾賽後的說法，卓雷蒙格林的技術犯規只是導火線，因為他「對很多吹判都非常不爽。」

科爾說：「讓我抓狂的事情很多，但結果是我自作自受，我理當被驅逐出場，我沒什麼可抱怨的。」科爾對於在場上的失態不願多談，然而事後觀察可看出，在格林吞下大T的前一刻，中鋒魯尼(Kevon Looney)在20秒之內被連吹兩次犯規，因個人累積5犯被換下場，顯然是科爾暴怒的起因。

勇士隊員似乎沒有感受到科爾的憤怒，當事人格林和隊友伊戈達拉簡直就在一旁幸災樂禍，比劃著驅逐的手勢來揶揄自己的教頭，事後格林還說了一句「我喜歡」。只有助理教練布朗(Mike Brown)很早就察覺不對勁，試圖在科爾爆發前攔住他，但是沒有成功。

這個難得的鏡頭也很快在網路傳開，包括科爾對裁判飆罵時，引起身後一位金髮小女孩的訕笑。從科爾當時的嘴型看來，他可能使用了F開頭的字眼，雖然他將遭到罰款，至少他已經罵個夠本了。

勇士輸球主因之一是杜蘭特失常，全場投10中2僅得10分，格林還數度與他發生爭執。「他本季有幾場是只出手10次的？」格林賽後表示杜蘭特應該要多出手。科爾則說：「杜蘭特看起來很累，但他整季都表現很棒，偶爾失常也不要緊。」杜蘭特自願扛下敗戰責任，並保證他下一戰會討回來。

(中時電子報)