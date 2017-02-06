彭斯：循法律途徑恢復禁令

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美國副總統彭斯稱，將循法律途徑恢復禁令，透露案件將打到聯邦最高法院。(圖:美聯社檔案照)

針對聯邦上訴法庭駁回川普政府的移民入境禁令抗告，美國副總統彭斯今天作出正式回應稱：川普政府將循「所有法律途徑」，以保護美國人民的安全，並聲稱終將會贏得最後勝利。

彭斯副總統的這一說法，已顯示川普政府勢必將對聯邦上訴法院對該禁令的判決提告至最高法院。

加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feistein)，民主黨在參院司法委員會重要成員，今天亦表示，「毫無疑慮的，這一爭議，最後一定會打到最高法院」。

美國聯邦上訴法院於昨晚駁回川普政府之上訴，拒絕解凍移民禁令。上訴法院認為，該一移民入境禁令「有損公眾利益」。

彭斯副總統今天在接受福斯新聞FOX NEWS的專訪時強調，無論是在總統競選期間或是上任之後，川普總統已經清楚指出：他將美國人民的安全放在第一位。彭斯認為，「我們將會贏得這一爭論」。

(中時電子報)