美警告伊朗 不要測試川普政府決心
自川普上任以來，美伊兩國之間關係急速惡化，美國因上週末伊朗試射彈道飛彈，美國川普政府前天祭出新一波制裁，但伊朗政府完全置之不理，照樣要部署飛彈，好讓革命衛隊進行演習。美國國防部長馬提斯怒嗆伊朗是全球單一最大恐怖主義贊助國後，美國副總統潘斯再對伊朗發表強硬聲明，警告他們不要測試川普新政府的決心。
潘斯在美國廣播公司（ABC）5日播出的專訪影片中警告伊朗，千萬不要測試川普政府的決心。潘斯說：「伊朗最好看一下日曆，並注意到橢圓形辦公室有位新總統。伊朗最好不要測試這個新總統的決心。」
(中時電子報)
文章來源：http://www.breitbart.com/video/2017/02/05/pence-iran-well-not-test-trump-administration-watching/
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