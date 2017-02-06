川普對俄放軟 美兩大黨齊批

我要評比

美國總統川普受訪，為他對俄羅斯立場軟化辯護、淡化政治暗殺與俄國入侵烏克蘭的舉動後，遭到來自共和與民主兩黨人士的批評。

川普接受福斯新聞頻道主播歐萊利（Bill O'Reilly）訪問，對於共和黨內要求他與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）保持距離，川普沒有顯示會屈服的跡象，使得自己再度陷入政治風暴中。

這段專訪將在職業美式足球聯盟NFL超級盃（SuperBowl）登場前播出。

歐萊利先問他是否尊敬蒲亭，川普答覆他是尊敬蒲亭，但他尊敬更多人，這並不意味跟他們相處融洽。

歐萊利追問，蒲亭據傳與法外殺害記者及異議人士有關聯，川普稍停頓說，「有很多的殺手，我們已有很多殺手。我們國家就真清白？」

包括聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在內的共和黨人，旋即批評川普的說法。麥康奈說：「我認為俄國人的舉止不能與美國人等量齊觀。」

他對有線電視新聞網（CNN）表示：「他（蒲亭）是前蘇聯國家安全委員會（KGB）特工，一名惡棍，不是以大多數人認為可信的選舉所選出。」

前美國駐俄大使、美國前總統歐巴馬的顧問麥弗爾（Michael McFaul）呼應麥康奈，他形容川普的言論「令人作嘔」。

在福斯的專訪中，川普還鼓吹與俄國攜手對抗在敘利亞的伊斯蘭國（IS）團體，表示若俄國幫助美國打擊IS以及世界各地的伊斯蘭恐怖主義，那是一件好事。

川普對烏克蘭的立場也引發關注。昨天川普與烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）通電話後，白宮指出，這兩位領導人共同處理了烏克蘭與俄羅斯長久以來的衝突。

美國前國家安全顧問萊斯（Susan Rice）公開批評川普對此一情勢的構想，她透過推特發文說：「連近代史都能扭曲，令人深為苦惱。」俄國於2014年3月兼併原屬於烏克蘭領土的克里米亞，並於烏國東部支持分離主義分子。1060206

(中央社)