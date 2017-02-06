進攻慘兮兮 籃網輸暴龍9連敗

籃網前鋒崔佛布克(中)進攻時遭暴龍諾蓋拉(右)阻擋。(美聯社)

前役因教頭艾金生調度失當而輸球的籃網，6日再度將先發與板凳交換位置，共有10名球員獲得15~30分鐘的上場時間，但進攻端仍毫無起色，自上半場結束就再也沒能追回比數，最後以95-103落敗，這也是籃網連續4戰得分未破百。

前一戰扛下先發重任卻只拿4分的利佛特未上場，改由輪休過的波達諾維奇出陣，投11中4攻下13分表現平平。後場的表現依舊慘不忍睹，前役只得3分的佛義與掛蛋的懷海德，此役兩人先發只合得5分。擅長得分的後衛吉爾派崔克被放到替補，卻猛砍了18分。

籃網主力前鋒崔佛布克連續3戰被降為替補，15分10籃板的表現仍比先發的波達諾維奇和荷利斯傑佛生更好。籃網此役的板凳總得分依然超過先發，顯然艾金生想要將大部分的進攻火力放到板凳，在球隊不斷吞敗的情況下，也很難看出這種方法有無實際效果。

暴龍一方則是談笑用兵，一度領先17分之多。得分王迪羅薩因傷缺陣，但主控勞瑞攻下15分、11籃板、11助攻的大三元。進攻熄火仍是籃網最大的問題，近來9連敗有5戰得分未破百(本季所獲得的9勝全都是得分破百)，此役只能繼續靠布魯克羅培茲的23分7籃板撐場。

(中時電子報)