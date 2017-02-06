5分鐘160萬 趙小蘭接受伊朗恐怖組織重金演說

就在美國總統川普1月底宣布，禁止伊朗等7個穆斯林國家民眾入境後幾天，伊朗試射了中程彈道飛彈。川普政府已祭出新一波制裁，並表示將履行競選承諾，對德黑蘭採取強硬措施。

如今消息傳出，美國運輸部長趙小蘭2015年時，曾收受伊朗恐怖組織「人民聖戰士組織」（Mujahedeen e Khalq, MEK）的政治分支50,000美元（約160萬台幣），發表了一場5分鐘的演說。

據美聯社報導，同樣接受MEK不明金額發表演說的，還有紐約前市長，現任川普政府網路安全顧問朱利安尼（Rudy Giuliani）。除了他們之外，包括眾院前議長，現任川普顧問金瑞契（Newt Gingrich）在內，還有20幾名美國共和與民主黨前官員，都曾對MEK發表演說。其中部分公開坦承收受金錢，部分則未承認。

包括朱利安尼在內，有一批美國前官員上個月致函川普，敦促他與MEK的政治機構「伊朗反抗力量全國議會」（National Council of Resistance of Iran)對話。

而趙小蘭本身不僅是現任美國運輸部長，夫婿也是參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。她2015年赴「伊朗反抗力量全國議會」巴黎總部發表演說時，就坐在MEK領袖拉賈維（Maryam Rajavi）身旁。

不過，美國運輸部發表聲明說，趙小蘭雖支持中東民主與女權，但並未對MEK的活動發表談話。此外，聲明指出，她發表演說時，國會兩黨成員、州長、總理、大使、將領、聯邦調查局（FBI）前局長，還有許多其他具有影響力的人士都在場。

「伊朗反抗力量全國議會」外交委員會主席莫哈德辛（Mohammad Mohaddessin）說，由於川普政府內的部分人士打算改變美國對伊朗的政策，因此MEK歡迎美國新政府上台。他指出，「我們所倡議的核心政策，就是要對伊朗政權強硬，不要忽略它對伊朗人的罪行。」

MEK成立於1965年，為伊朗激進左翼團體，試圖藉刺殺官員等手段，來推翻現政權。它曾在1979年伊朗革命前殺害美國人，1997年至2012年間，美國國務院將它列為恐怖組織。不過，它2001年宣布解除武力，並透過長期的法律與政治抗爭，2012年9月已從美國的外國恐怖組織名單上除名。有報導指出，美國政府曾設法利用MEK推翻伊朗政權。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）2009年指出，MEK擅長操縱輿論。當年2月維基解密（WikiLeaks）有關美國外交的資料顯示，他們極為慇懃，友善到誇張的地步，而態度則顯得文質彬彬。此外，相關資料也顯示，他們為了達成目的，長久以來有利用恐嚇脅迫與恐怖手段的傳統。然而，莫哈德辛宣稱，那是伊朗政府的抹黑手法。

(中時電子報)