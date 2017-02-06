曠職者補請假才免懲處 台鐵：企工2003年並非集體休假

針對台鐵產業工會指出2003年企業工會也集體休假，卻未有人受懲處，質疑台鐵兩套標準，台鐵昨指出，即便企業工會喊出該年9月11日中秋節依法集體休假，招開會員大會投票，但事實上當日參與投票員工，多是以請假、休班及下班後等方式參與大會，事後被記曠職也准予補請假，跟產業工會直接休假並不同。

2003年交通部擬推台鐵公司化，引發企業工會強烈反彈，該年8月14日召開臨時會員代表大會，通過9月11日中秋節召開會員大會，當日有8000多人前往投票，最後有7812人，超過半數會員對春節罷工投下贊成票，工會成功取得隔年春節罷工權。

但台鐵人事室代主任卓有章指出，事實上工會當日並未集體休假，而是利用請假、休、調班及下班後前往投票。他說，否則8000人真的集體休假，怎麼可能不影響當日中秋節疏運，而且事後只有約50人被寄發曠職通知單？

時任企業工會主任秘書，前工會理事長陳漢卿也表示，工會自會員代表大會通過決議後，確實一直喊出集體休假，但關鍵在於目標跟產業工會不同，導致最後並不需要真的集體休假。

產業工會的目標就是藉影響台鐵運作，凸顯訴求，所以要集體休假。但陳漢卿解釋，企業工會目標是取得罷工權，爭取超過一半會員投下贊成票即可，至於用什麼方法到場其實無所謂，當時就有台鐵主管對員工喊話：「車照開、會也照開。」所以員工就變通用其他方法到場。

不過，產業工會指出，當年中秋節後，仍有近50名員工收到曠職通知單，不過事後台鐵並未懲處，如果當年曠職沒有成立、沒有懲處，就應比照辦理。

查閱2003年新聞，中秋節後，包括宜蘭運務段27人在內，全台的確有約50名台鐵員工應值班未到，收到曠職通知。

但當時台鐵還是決定，讓宜蘭運務段24名員工及全省其他未到職員工，可以補辦請假手續，只有宜蘭站兩名副站長及一名看柵工，因為情節較嚴重，3人都將以曠職議處。但陳漢卿表示，工會當時相當重視投票後不能有任何會員遭清算，經爭取後，最後並未有人被記曠職。

但卓有章強調，即便如此，台鐵當時與現在，對曠職的認定也並無二致，所以2003年該些員工只能事後補請假手續，才能免於曠職成立、被懲處，因此也非集體休假。產業工會則主張依法休假，此次春節尚屬未假缺勤，台鐵仍會給予曠職處分。

(中時)