東北季風影響 北部東北部天氣涼

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中央氣象局表示，6日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚天氣也涼，中南部日夜溫差大。

台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨。清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局指出，6日水氣減少，西半部地區大致為晴到多雲，東半部地區、基隆北海岸雲量較多有局部短暫雨；受到東北季風影響，北台灣整天有涼意，中南部日夜溫差大。

清晨及夜晚中部以北和東北部低溫都下探攝氏14、15度，南部和花東約16、17度，民眾要注意保暖；白天北台灣受冷空氣影響，高溫僅19至21度，其他地區較為舒適溫暖，在22度以上，尤其中南部地區陽光溫暖，高溫可來到26度上下，日夜溫差有10度之多，請留意溫度變化適時調整衣著。

氣象局並指出，5日晚間東北風明顯增強，5日及6日兩天台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海風浪大，海邊活動請注意安全。

6日晚起台灣北部海面平均風力將增強至7到8級，最大陣風10級，船隻請特別注意。台灣東北部海面平均風力將稍減弱。1060206

(中央社)