北台灣飄雨 清晨低溫14度 中南部日夜溫差大

北台灣整天有涼意，中南部日夜溫差大，清晨及夜晚中部以北和東北部低溫都下探１４、１５度，南部和花東約１６、１７度。(本報系資料照)

今天（６日）清晨東半部地區和基隆北海岸還是持續有雨，桃園以北、各山區附近也有飄雨的機率；鋒面通過以後隨即東北季風增強，北台灣天氣明顯轉涼，深夜後各地還會進一步降溫，迎來冷冷的清晨；北台灣整天有涼意，中南部日夜溫差大，清晨及夜晚中部以北和東北部低溫都下探１４、１５度，南部和花東約１６、１７度，而白天北臺灣受冷空氣影響高溫僅１９至２１度，其他地區較為舒適溫暖，中南部日夜溫差大，白天高溫在２２度以上，大家要注意保暖。

根據中央氣象局資料顯示，而白天過後水氣減少，西半部大致為晴到多雲，東半部地區、基隆北海岸則雲量較多有局部短暫雨。另外，東北風明顯增強，臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有９至１０級強陣風，沿海風浪大，海邊活動請注意安全。

至於位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，晚上８時距離鵝鑾鼻東南方約１６００公里，向北北東緩慢移動，雖有發展為輕度颱風的趨勢，預測未來直接影響臺灣的機率低。

空沁品質方面，今天中南部地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)