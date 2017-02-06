北台灣飄雨 清晨低溫14度 中南部日夜溫差大
今天（６日）清晨東半部地區和基隆北海岸還是持續有雨，桃園以北、各山區附近也有飄雨的機率；鋒面通過以後隨即東北季風增強，北台灣天氣明顯轉涼，深夜後各地還會進一步降溫，迎來冷冷的清晨；北台灣整天有涼意，中南部日夜溫差大，清晨及夜晚中部以北和東北部低溫都下探１４、１５度，南部和花東約１６、１７度，而白天北臺灣受冷空氣影響高溫僅１９至２１度，其他地區較為舒適溫暖，中南部日夜溫差大，白天高溫在２２度以上，大家要注意保暖。
根據中央氣象局資料顯示，而白天過後水氣減少，西半部大致為晴到多雲，東半部地區、基隆北海岸則雲量較多有局部短暫雨。另外，東北風明顯增強，臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有９至１０級強陣風，沿海風浪大，海邊活動請注意安全。
至於位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，晚上８時距離鵝鑾鼻東南方約１６００公里，向北北東緩慢移動，雖有發展為輕度颱風的趨勢，預測未來直接影響臺灣的機率低。
空沁品質方面，今天中南部地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
關鍵字：氣象
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。