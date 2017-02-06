NASA雙胞胎實驗 證實外太空生活抗老
科幻小說常描寫太空上的時間變化和地球不同，近來美國太空總署（NASA）以一對雙胞胎兄弟做實驗，弟弟凱利（Scott Kelly）身為太空人在外太空生活，雙胞胎哥哥馬克（Mark）則留在地球，經過實驗顯示，凱利在太空的生活令他減慢衰老速度。
美國太空人斯科特（Scott Kelly）早前接受實驗，登上國際太空站（ISS）生活了340天，在去年3月返回地球後，再與雙胞胎哥哥馬克（Mark Kelly）的身體狀況對比。NASA的初步報告顯示，凱利上太空期間，身體衰老顯著減慢，他的體內的「端粒」（Telomere）在與馬克對比後，出乎研究人員的預料地有所加長，因為位於染色體末端的「端粒」縮短速度變慢，但當他返回地球後，卻以與馬克同樣的速度縮短。
端粒的作用是避免染色體受損，但隨著人的年齡增長，若端粒消耗殆盡，細胞將會慢慢步向凋亡，端粒的加長亦意味着衰老減慢。
NASA亦在報告中指出，端粒的加長或與凱利在太空中的飲食和運動有關，因為他時常做運動以及攝取較少卡路里。NASA仍會繼續研究兩兄弟的身體是否有其他差異。
(中時電子報)
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