羅馬尼亞撤貪腐除罪 50萬人仍上街抗議

羅馬尼亞政府撤銷貪腐除罪化的一項法令，但今晚估計仍有50萬人走上街頭，持續一週以來的抗議行動，且有許多人要求政府下台。

然而，羅馬尼亞總理葛林多努（Sorin Grindeanu）表示，他的政府對投票支持的民眾有責任，因此他不會辭職。新政府上台將近一個月。

最近6晚在羅馬尼亞各地上演的高聲抗議，是自1989年獨裁者希奧塞古（Nicolae Ceausescu）垮台以來最大規模的示威活動。

羅馬尼亞1月31日晚間通過一道緊急命令，原定2月10日生效，將特定貪腐犯行除罪化，濫權者造成的損失金額必須超過4萬4000歐元（4萬7500美元），才能判刑入獄。

國內外的批評者憂心這將是一項警訊，代表羅馬尼亞肅貪不進反退。貪污橫行讓歐洲聯盟第2窮國家羅馬尼亞受害甚深。

葛林多努宣稱，採取那些措施是為了讓刑法與憲法一致，並減少監獄過度擁擠。

但批評人士表示，真正意圖是要釋放數千名官員和政治人物中的一部分，他們於近幾年的大規模打貪行動中鋃鐺入獄，當中許多人是來自葛林多努所屬的社會民主黨（PSD）。1060206

(中央社)