WBC》以色列代表隊有「天才」奇兵
大都會的菜鳥凱利(Ty Kelly)是業界罕見的多才多藝的球員。他除了打棒球之外，至少已經發展出了3種才能，彈吉他、烹飪、寫劇本。單單在打棒球方面，凱利也能守備好幾個位置(優替人)，還是左右開弓，彷彿他對什麼事都有興趣。
在美國德州出生的凱利時常搬家，表面上多采多姿的生活，卻時時充滿著嚴峻的挑戰。凱利從2009年就加入小聯盟，那年他只有20歲，在金鶯、水手的小聯盟打滾了8季才得以在大聯盟亮相。去年3月，27歲的他終於在大都會初次上陣。
凱利上季只打了39場，他不是一個很強的打者。事實上，他也不是個引人注目的吉他手，他的烹飪部落格荒廢已久，他最近又著手撰寫電影劇本，期盼自己的作品登上大螢幕。相較於那些專注比賽的球員，凱利是個喜歡作夢的青年。「棒球是一整年令人感到枯燥的事情，我總得找些其他的東西來轉移我的注意力。」
凱利的母親是猶太人，依照猶太律法他算是個猶太人，本屆世界棒球經典賽他將代表以色列出戰，這讓他也有些訝異，他渾然不知自己有資格代表以色列。當然以凱利樂天的性格，他很快就愛上了這個原本對他很陌生的國家，以及這個不太受世俗歡迎的信仰。
很多時候凱利看起來就是個無頭蒼蠅，他可能也搞不清楚自己的生活到底是什麼模樣，棒球似乎更像是他的副業。許多人在成年之後被迫放棄夢想，但凱利不願為了現實而低頭。去年凱利成功登上大聯盟，他已經完成了他一部份的夢想：「有朝一日我回首我的生涯，我可以看見許多精彩的事情。」
(中時電子報)
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