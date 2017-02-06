蔡英文談兩岸新共識 陸媒批喊空話

蔡英文總統5日出席「2017大陸台商春節聯誼活動」，致詞時呼籲北京當局正視解決台商經營上的各種困難，排除政治干擾，保障台商合法權益，為兩岸的善意互動，作出積極、正面的示範。（鄭任南攝）

2017大陸台商春節聯誼活動昨(5日)在台北登場，總統蔡英文再度呼籲大陸「以新的思維及做法共同擘劃兩岸互動新模式。」但大陸媒體認為，以當前兩岸僵局，蔡政府拒認「九二共識」形同逼迫台商在兩岸之間做選擇，另外，在TPP落空，又無法參與國際經濟整合後，無疑是逼更多台灣企業「用腳投票」。

根據大陸《中評社》報導直指，蔡英文昨天在大陸台商春節聯誼活動談話了無新意，從去年底以來，包括陸委會、海基會都是同一基調。蔡政府拋出的新論述，刻意擷取 大陸中國社科院台灣研究所長周志懷的「新共識說」部份內容，不談一中，虛大於實，是一種取巧作法，刻意混淆視聽，蔡政府目的只在創造善意表象，對內部交代，對外將兩岸無法破冰責任推給北京，並不在於解決兩岸現行問題。

《中評社》認為，蔡政府對目前的兩岸情勢很清楚，沒有「一中」根本沒得談，蔡英文不斷喊話要求與大陸談「互動新模式」或「新共識」充其量是且戰且走的策略。

尤其，獨派最近給蔡壓力極大，民進黨新潮流系看她支持度低迷，有意推舉賴清德出戰2020取代蔡英文，從2018新北市長選舉新潮流與蘇系結合即可看出端倪，而蔡不敢對「一中」、「九二共識」有所退讓，又不能不表態要維持兩岸和平穩定，最後採取的策略就是現在這套喊空話。

若蔡英文繼續蹉跎，兩岸無法和解，台灣的競爭力勢必每下愈況，出席海基會、陸委會春節聯誼的台商在場外受訪都表達了他們的憂心，但已在大陸落地生根的台商，他們可以運用大陸市場優勢，或跟著一帶一路出去開疆闢土，有寬廣的路可以選擇，而台灣一旦淪為國際經濟整合的孤兒，守在台灣企業、民眾恐將嚴重受害。

(中時電子報)