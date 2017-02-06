《時來運轉》2017年WBC陣前大閱兵（系列之一）

中華隊徵召不順，想贏球考驗總教練郭泰源的帶兵功力。(中央社資料照)

2017年第四屆世界棒球經典賽（WBC）將在3月6日於亞、美兩洲的四個城市先後登場，台灣運彩公司在這項世界棒球盛會中也不會缺席，屆時必然要推出各種與棒球比賽相關的投注玩法，《中時電子報》特別和台灣運彩公司合作，提前為大家介紹今年參與WBC預賽的16支隊伍，讓有興趣的球迷在比賽期間做為投注的參考。

3月6日在韓國首爾高尺巨蛋登場的A組預賽，四支隊伍分別是中華隊、荷蘭隊、以色列隊和地主南韓隊。中華隊的賽程依序是：3月7日對以色列、3月8日對荷蘭、3月9日對南韓，預賽取前二名晉級第二輪八強複賽。

中華隊此次由於徵召旅外球員的過程並不順利，多位旅美球星未能隨隊出征，但仍由有數名旅日投手和中華職棒三隊（Lamigo桃猿未參與）中的一線好手組成，就整體陣容來說，或許投手群戰力稍嫌單薄，但棒球比的是團隊戰力，中華隊也不必妄自菲薄，誠如總教練郭泰源所言：「比賽要打了才知道！」

細看中華隊陣容，應是以打擊陣線取勝，內野手包括林智勝、林益全、蔣智賢、許基宏、林志祥等中職各隊的中心打者，老將陳鏞基則最具國際賽會經驗。外野邊關，雖然旅日巨人隊的陽岱鋼退出，但高國輝、林哲瑄、胡金龍都是沙場老將，帶領新生代的張志豪、張正偉、羅國龍出賽，順便可以做經驗傳承。

郭泰源在率軍前往澳洲移地訓練前曾表示，中華隊的投手調度，將要到澳洲去揣摩，換言之，目前他心中還沒有譜！但可以預期的是，由於WBC的比賽有投手用球數的限制，中華隊勢必會採取「雙先發」的調度模式，針對比賽對手設定先發、後援人選的安排，不僅中華隊會如此盤算，與賽各隊在預賽階段，大概也都會採取同一模式。

地主韓國隊與中華隊相似，徵召旅外球員遭遇困難，邱信守、金賢洙、姜正鎬、柳賢振等大聯盟球員都缺席，此次以梁玹種、崔烱宇等韓職（KBO）球星為主，加上具備MLB經驗的吳昇桓、李大浩一投一打加入；韓隊上屆在預賽時鎩羽，這次積極爭取預賽主辦權，已展現其重返八強的強烈企圖心。

有大聯盟級球星李大浩(右)及吳昇桓助陣，南韓戰力更加強悍。(美聯社資料照)

荷蘭隊有波格特（Xander Bogaerts紅襪）、西蒙斯（Andrelton Simmons 天使）、史構普（Jonathan Schoop金鶯）三位MLB球星坐鎮，另外桂格瑞斯（Didi Gregorius洋基）和普洛法（Jurickson Profar遊騎兵）也可望入列，二游防線堪稱黃金陣容，但也有投手群戰力不足的隱憂。

三大聯盟球星助拳，荷蘭打擊火力依舊凶猛。(美聯社資料照)

球迷比較陌生的以色列隊，根據已公布的部份名單，具大聯盟資歷的好手包括：馬奎斯（Jason Marquis）弗德（Sam Fuld）艾克戴維斯（Ike Davis）等，搭配多位小聯盟球員；此外，球隊還持續在徵詢,奇普尼斯（Jason Kipnis）、瓦倫西亞（Danny Valencia）、布瑞斯洛（Craig Breslow）這幾個自由球員加入的可能，總之，雖然只是首次闖入16強，但這支猶太軍團將是戰力可觀的黑馬。

(中時電子報)