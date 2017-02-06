速審兩岸協議監督條例 林伯豐提議 蔡英文重視
海基會昨(5)日舉辦台商春節聯誼活動，蔡英文總統也應邀出席，工商協進會理事長林伯豐在席間向蔡英文提出建議，兩岸協議監督條例應儘快審議，蔡英文點頭示意，表示重視。
據《中評網》報導，林伯豐會在餐會中和蔡英文對談，讓蔡了解企業界的想法，蔡也有感受到台灣經濟重要，對台商在台灣跟在大陸經營情況也有提問跟了解，蔡特別對於美國跟中國的貿易對抗，台商的因應辦法為何特別關心，蔡也有提出想法看法，表達對經濟重視。
林伯豐趁機向蔡英文提出建議，立法院應該儘快審議兩岸協議監督條例，對此蔡則點頭示意，表示重視。另再建議，政府應盡快建立與各國的自由貿易協定(FTA)，特別是與美國的雙邊關係、日本的租稅投資協定應加速進行。
(中時電子報)
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