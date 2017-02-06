霸道濫權 羅智強：蔡英文「超馬趕扁」
蔡英文總統的表姊林美珠接任勞動部長，引發諸多質疑批評。前總統府秘書長羅智強貼文表示，蔡英文「超馬趕扁」令人嘆為觀止，馬英九不屑「內舉用親」、陳水扁不敢「外舉避仇」，蔡英文上台後霸道濫權全做了。
羅智強今天在臉書貼文，指蔡英文上台後，又何止「內舉用親」，全面打撃異己、吃乾抹淨的「外舉必避仇」更是讓人嘆為觀止。
除了機關洗綠外，甚至連民間公關公司，都大喇喇地列名單分藍綠，請問，這種明示的封殺，把預算指定給特定的親綠公關公司，和綁標何異？
這種明示性的公然綁標、圖利和利益輸送，不要説馬英九不會做，連廣涉貪腐的陳水扁也不敢明著做，蔡英文倒好，超馬趕扁，為馬英九所不屑為，陳水扁所不敢為。
林美珠的任命，要看得豈只有「個人」，真正的問題出在，蔡英文「英派獨霸」，用人唯親，又打撃異己不遺餘力的霸道濫權。
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。