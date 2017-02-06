霸道濫權 羅智強：蔡英文「超馬趕扁」

我要評比

小英總統的表姊林美珠（左）將接掌勞動部長。（資料照片/方濬哲攝）

蔡英文總統的表姊林美珠接任勞動部長，引發諸多質疑批評。前總統府秘書長羅智強貼文表示，蔡英文「超馬趕扁」令人嘆為觀止，馬英九不屑「內舉用親」、陳水扁不敢「外舉避仇」，蔡英文上台後霸道濫權全做了。

羅智強今天在臉書貼文，指蔡英文上台後，又何止「內舉用親」，全面打撃異己、吃乾抹淨的「外舉必避仇」更是讓人嘆為觀止。

除了機關洗綠外，甚至連民間公關公司，都大喇喇地列名單分藍綠，請問，這種明示的封殺，把預算指定給特定的親綠公關公司，和綁標何異？

這種明示性的公然綁標、圖利和利益輸送，不要説馬英九不會做，連廣涉貪腐的陳水扁也不敢明著做，蔡英文倒好，超馬趕扁，為馬英九所不屑為，陳水扁所不敢為。

林美珠的任命，要看得豈只有「個人」，真正的問題出在，蔡英文「英派獨霸」，用人唯親，又打撃異己不遺餘力的霸道濫權。

(中時電子報)