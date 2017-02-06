黨魁參選同志座談 吳敦義派換柱大將出席

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國民黨中央6日召開「主席選舉擬參選同志座談會第一次會議」。圖為國民黨日前新春團拜，前總統馬英九（左二）與有意參選黨魁的洪秀柱（左起）、吳敦義、郝龍斌、詹啟賢等人同台。(資料照片/黃世麒攝)

前台電工會總會長姚江臨(左)、新北市政府顧問江碩平(右)是「換柱」重要推手。(資料照片/劉宗龍攝)

國民黨主席選舉五雄爭霸，黨中央今下午2時將召開「主席選舉擬參選同志座談會第一次會議」，但僅台北市農產運銷公司總經理韓國瑜會親自到場，其他人由核心幕僚代表出席，其中最受矚目的是吳敦義派「換柱」大將、中常委姚江臨和江碩平與會。

據《中評社》指出，前台電工會總會長姚江臨、新北市政府顧問江碩平是「換柱」重要推手，去年12月兩人串連20多位中常委缺席中常會，姚一度向台北地方法院遞狀聲請暫時處分，要求國民黨不得執行520黨主席選舉的決議。此外，兩人在2013年9月「馬王政爭」時力挺前立法院長王金平，2015年黨主席補選支持朱立倫。

洪秀柱則由前秘書長辦公室主任游顥代表出席，游顥曾在2014年縣市選舉，國民黨氣勢最差之際，返回南投代表黨參選縣議員，可惜高票落選。2015年洪秀柱投入總統大選，他一路挺柱，選戰、輔選經驗相當豐富。

郝龍斌派出前台北市黨部主委潘家森、前黃復興黨部書記長胡筑生。潘過去歷任台北、高雄與基隆等地方黨部主委，對選務十分熟稔；胡是陸軍退役中將，去年93軍公教大遊行時擔任總領隊。

詹啟賢的代表分別是金門大學國際暨大陸事務學系副教授林政緯、前台北市黨部書記長徐文榮；林政緯曾任馬蕭競選團隊全台青年軍總召集人，徐是地方組織與輔選實務老手。

(中時電子報)