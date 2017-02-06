威力彩連25槓！今頭獎上看8.2億 創今年新高
迎雞年！想成為億萬富翁嗎？趕快買張威力彩試手氣！農曆假期結束後，昨開工日（2月2日）開出的威力彩再摃龜，這已是連槓25期，預估今（2月6日）晚開出的威力彩頭彩獎金將高達新台幣8.2億元，將為今年威力彩最高獎金。
上周四開出威力彩第1區獎號為： 01、09、10、20、30、37，第2區獎號為03。然這已是威力彩連續24期頭獎摃龜，今晚頭獎累積獎金飆升至8.2億元。加上農曆新年時期，威力彩買氣有增溫跡，預估頭獎獎金可能也會再飆高。
想要春節求好運，不妨可買張威力彩來試手氣！目前坊間已出現集資民眾，等著試手氣當億萬富翁。但台彩提醒集資包牌的彩迷，由於兌獎時是「認券不認人」，集資前最好確定能舉證自己也是出資人，後續若有爭議才站得住腳。
建議共同集資包牌的彩迷可在彩券背面簽上姓名，不怕麻煩者，更可書面寫明集資內容，並附上彩券影本，對自身權益才有保障。
除威力彩外，台彩近日也再推出總獎金高達17億元、2款刮刮樂新遊戲。其中最受矚目的是3個500萬元頭獎的「大富翁」，估計有多達6萬個5000元普獎，拉抬中獎率達42％；另新上市的「心花朵朵開」頭獎也達200萬元，2款刮刮樂總計超過304萬個獎項，總獎金逾17億！趁著新春，不妨買個威力彩、刮刮樂來試看看手氣囉！
(中時電子報)
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