男人要有車有房才能嫁？閨蜜這樣說…

「沒車沒房」、「有車沒房」、「有房沒車」、「有房有車」，閨蜜總能挑出優缺點。(示意圖/達志影像/Shutterstock)

沒房、沒車誰要嫁？在台灣結婚迷思，總要求男生要有車、有房，代表經濟穩定才能嫁！但無論男士們有房、沒房，閨蜜都有意見。近日，台大批踢踢（ＰＴＴ）一名網友針對「沒車沒房」、「有車沒房」、「有房沒車」、「有房有車」等四種狀態，分析閨蜜心態引發熱議。

根據台大批踢踢（ＰＴＴ）一名網友發表「男生說要有房有車再結婚」為題的文章，文章分析，無論是有房、沒房閨蜜都有話要說！

文章並一一分析「沒車沒房」、「有車沒房」、「有房沒車」、「有房有車」，閨蜜總能挑出優缺點，其中「沒車沒房」，閨蜜表示這男生沒有肩膀；「有車沒房」，閨蜜認為車是負資產，還沒買房就買車，目光短淺；「有房沒車」，都能買房了竟然不買車，騎摩托車多危險，他不愛你！「有房有車」，閨蜜也有意見，表示男人有錢就作怪！錢要給你保管才行。

上述４種精闢分析，被網友大讚「中肯」！意外引起許多其他未婚男女的共鳴，另有網友表示，還有一種閨蜜是勸你不要嫁，然後自己先偷偷嫁掉。

不過，先前《商業週刊》一位專欄部落格「荷蘭爸爸在台灣的育兒週記」指出，為何台灣男人有房、有車才娶得起老婆?作者韋岱思認為，為什麼不是相愛的兩個人一起努力？ 文章中提到，若兩個人要維持一個家，兩人的貢獻也需要公平，這也是所謂的「性別平等」。

(中時電子報)