男人要有車有房才能嫁？閨蜜這樣說…
沒房、沒車誰要嫁？在台灣結婚迷思，總要求男生要有車、有房，代表經濟穩定才能嫁！但無論男士們有房、沒房，閨蜜都有意見。近日，台大批踢踢（ＰＴＴ）一名網友針對「沒車沒房」、「有車沒房」、「有房沒車」、「有房有車」等四種狀態，分析閨蜜心態引發熱議。
根據台大批踢踢（ＰＴＴ）一名網友發表「男生說要有房有車再結婚」為題的文章，文章分析，無論是有房、沒房閨蜜都有話要說！
文章並一一分析「沒車沒房」、「有車沒房」、「有房沒車」、「有房有車」，閨蜜總能挑出優缺點，其中「沒車沒房」，閨蜜表示這男生沒有肩膀；「有車沒房」，閨蜜認為車是負資產，還沒買房就買車，目光短淺；「有房沒車」，都能買房了竟然不買車，騎摩托車多危險，他不愛你！「有房有車」，閨蜜也有意見，表示男人有錢就作怪！錢要給你保管才行。
上述４種精闢分析，被網友大讚「中肯」！意外引起許多其他未婚男女的共鳴，另有網友表示，還有一種閨蜜是勸你不要嫁，然後自己先偷偷嫁掉。
不過，先前《商業週刊》一位專欄部落格「荷蘭爸爸在台灣的育兒週記」指出，為何台灣男人有房、有車才娶得起老婆?作者韋岱思認為，為什麼不是相愛的兩個人一起努力？ 文章中提到，若兩個人要維持一個家，兩人的貢獻也需要公平，這也是所謂的「性別平等」。
(中時電子報)
文章來源：台大批踢踢（ＰＴＴ）
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。