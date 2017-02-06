助巴拿馬培訓桌球國手 台灣教練上場
台灣桌球教練黃榮欽當地時間4日，應邀赴巴拿馬警察總署俱樂部指導桌球。
中華民國駐巴拿馬大使館表示，政府與巴京市政府共同推動「巴拿馬桌球國手及教練培訓計畫」，黃榮欽來巴執行這項計畫。4日他與妻子林白雪（也為桌球教練） 應巴國警察總監品松（Omar Pinzon）之邀指導桌球。
這次練球活動共分為初級組與中高級組，由於出席人數眾多須輪流上場練習，黃榮欽夫婦首先帶領球員暖身並進行反手推球、反手搓球、正反手拉球、正手抽球及前後兩點腳步移動等桌球運動基本功示範動作，繼分別給予球員個別指導。
品松技癢下場接受指導，黃榮欽對打連續來回50次，無任何失誤，獲得在場球員熱烈掌聲。1060206
(中央社)
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