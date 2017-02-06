「烈火奶奶」今晨病逝 一生未婚62歲守處女身

魯芬今晨因肺部衰竭病逝。(圖／翻攝自東網)

香港女星魯芬因在《九品芝麻官》飾演「烈火奶奶」為人所知，6日凌晨卻因肺部衰竭病逝，享壽62歲，不少影迷聽聞消息都感到震驚又遺憾。

據香港《蘋果日報》報導，魯芬去年在大陸東莞拍網路電影，疑因下榻飯店衛生不佳，罹患皮肌炎，不過她一直樂觀勇敢對抗病魔，農曆新年前，因免疫力差，肺部受感染住院，需插管治療，6日凌晨因肺部衰竭，在家人朋友陪同下安詳離世。

魯芬暴瘦約5公斤，並驗出肝酵素偏高，才知道罹患皮肌炎，據悉，有位自稱她的朋友透露住院狀況，「見到她喉嚨插管，好像認不出人了。」魯芬一生未婚，過去她曾透露，年輕時談過幾場戀愛，23歲時差點衝動去結婚，最後覺得自己不夠愛這個男生才作罷。

她也曾說媽媽教育過她：「要自立，褲子要扎得緊！」因此她說自己從不做「出格」的事，62年來謹守處女之身，去年她接受媒體專訪，還穿上婚紗拍攝照片，當時她相當開心，興奮直呼「我一生都沒穿過婚紗呢」。

(中時電子報)