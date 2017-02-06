「烈火奶奶」今晨病逝 一生未婚62歲守處女身
香港女星魯芬因在《九品芝麻官》飾演「烈火奶奶」為人所知，6日凌晨卻因肺部衰竭病逝，享壽62歲，不少影迷聽聞消息都感到震驚又遺憾。
據香港《蘋果日報》報導，魯芬去年在大陸東莞拍網路電影，疑因下榻飯店衛生不佳，罹患皮肌炎，不過她一直樂觀勇敢對抗病魔，農曆新年前，因免疫力差，肺部受感染住院，需插管治療，6日凌晨因肺部衰竭，在家人朋友陪同下安詳離世。
魯芬暴瘦約5公斤，並驗出肝酵素偏高，才知道罹患皮肌炎，據悉，有位自稱她的朋友透露住院狀況，「見到她喉嚨插管，好像認不出人了。」魯芬一生未婚，過去她曾透露，年輕時談過幾場戀愛，23歲時差點衝動去結婚，最後覺得自己不夠愛這個男生才作罷。
她也曾說媽媽教育過她：「要自立，褲子要扎得緊！」因此她說自己從不做「出格」的事，62年來謹守處女之身，去年她接受媒體專訪，還穿上婚紗拍攝照片，當時她相當開心，興奮直呼「我一生都沒穿過婚紗呢」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。