肺炎鏈球菌威脅大 醫師籲接種疫苗

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新店耕莘醫院醫療副院長林恒毅表示，中老年人是服務的主要族群，肺炎是健康威脅極大殺手，提醒民眾，可與醫師討論接種肺炎鏈球菌疫苗，加強保護力。

院方表示，根據新店耕莘醫院104年的統計，肺炎是住院患者的第一名死亡原因。許多人誤以為肺炎只是嚴重的感冒不以為意，其實肺炎可能來得又急又快，會威脅生命。

院方表示，正值流感季，肺炎為流感最大宗的併發症，是導致重症及死亡的重要原因，且肺炎及流感已連續3年占耕莘醫院住院原因首位。

面對肺炎帶來的威脅，不可不防，醫院表示，研究顯示，接種流感及肺炎鏈球菌疫苗效果較好，可以降低死亡風險。1060206

(中央社)