獎助儲蓄互助社計畫 開始受理申請

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原民會表示，106年度獎助儲蓄互助社計畫，即日起開始受理申請，預計將補助30家原住民社開辦或營運所需開辦費、業務費及僱用具原住民身分行政人員人事費等項目。

為協助原住民族儲蓄互助社（原住民社）健全發展及提升營運績效，並鼓勵全國各地儲蓄互助社（儲互社）加強辦理原住民族專案貸款，有效協助族人取得急需周轉資金，原民會於去年8月頒布「原住民族委員會獎助儲蓄互助社作業要點」。

原民會指出，為持續推展與儲蓄互助社合作機制，提供族人多元融資管道，訂定106年度獎助儲蓄互助社計畫，自即日起開始受理申請，盼透過儲互社經營機制，協助族人養成「定期儲蓄」良好習慣，進而達成資產累積及經濟自主的目標。

原民會呼籲，如有小額資金周轉需要，切勿透過地下金融活動申借高利貸款，以免陷入高負擔債務陷阱。若有貸款相關問題請洽所屬各社詢問；若欲詳知儲互社相關機制或如何加入儲互社，請逕向中華民國儲蓄互助協會詢問。1060206

(中央社)