NFL超級盃開打 全美球迷嗨翻天
職業美式足球聯盟NFL年度盛會超級盃（Super Bowl）今天在休士頓開打，由新英格蘭愛國者對決亞特蘭大獵鷹，買票看現場比賽的球迷的狂歡模式早已全開。
路透社報導，預計將會有14萬名外地訪客湧進休士頓，而這裡各式各樣NFL體驗一應俱全，從闔家大小同歡到電音舞會應有盡有。
休士頓各地VIP級活動都不難看到A咖、電影明星和企業大老的身影。歌手菲姬（Fergie）、亞瑟小子（Usher）、史奴比狗狗（Snoop Dogg）、希洛格林（Cee-Lo Green）、巴斯達韻（Busta Rhyme），影星喬漢姆（Jon Hamm）、路達克里斯（Ludacris），甚至愛國者老闆克拉夫特（Robert Kraft）都和饒舌歌手佛羅里達（Flo Rida）同台較勁。
超級盃狂歡當然不侷限於休士頓。
美國民眾吃吃喝喝的量高居全年亞軍，僅次於感恩節，預計將啃掉13億支雞翅並灌進3.25億加侖的啤酒。（譯者：中央社蔡佳敏）1050206
(中央社)
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