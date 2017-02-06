山海奧祕 專家帶路探索壽山
壽山曾經是高雄市民的禁地，1989年起，軍方逐漸解除柴山管制範圍後，市府規劃鋪設木棧道，讓壽山成為休憩的登山的熱點，平均每年有近百萬人次登山造訪。
你知道壽山名字的源起嗎？壽山上除了台灣獼猴之外還有那些動物呢？植物呢？壽山還蘊藏那些奧祕和動人的故事呢？
壽山也稱打狗山、打鼓山，俗稱柴山，位於高雄市西南濱海，算是高雄市臨海的天然屏障。
地質多為珊瑚礁石灰岩，所以天然岩洞很多，不僅是登山客攬勝的主題，壽山公園山頂還是可以遠眺高雄港，還是欣賞西子灣落日及近賞高雄市夜景的絕佳據點。
傳說中的壽山上有很多金銀寶藏，大約在500年前，橫行中國東南沿海一帶的海盜林道乾，被明朝都督追緝逃到台灣，林道乾敗逃時，把寶藏金銀都埋藏在打狗山上，這個傳說至今還有山上居民口耳相傳、打算探索。
除了探索壽山的奧祕，西南沿海水域有因為有天然屏障阻擋，擁有豐富的水生動物及生態，不管是魚蝦貝類或是罕見的浮游生物，都值得造訪這處人煙罕至淨地的故事。
壽山國家自然公園在初春推出「山海戀歌－自然探索營」活動，結合園區依山傍海的特色，帶領大家開啟一段前往海岸神秘探險的旅程。
活動時間3月4日早上9時到下午5時，將帶領民眾認識壽山、用腳力探索壽山的奧祕、認識這座被喻為「高雄之肺」的山海和林相。
活動安排走訪南壽山，觀察淺山生態與獼猴之間互動的景象，下午帶領大家前往壽山的西海岸，穿過森林小徑，體驗大自然山海景觀的變化。相關活動訊息可上壽山國家自然公園官方網站。1060206
(中央社)
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