全球銀行品牌500強 大陸中國工商銀行奪冠

大陸中國工商銀行以478億美元的品牌價值成為世界上最有價值銀行。(圖/Macauhub網)

「全球最有價值銀行品牌500強」報告顯示，大陸中國工商銀行以478億美元的品牌價值成為世界上最有價值銀行，首次超越美國銀行業者。

據外電報導，總部位於英國倫敦的一家商業價值評估諮詢機構發布報告指出，中資銀行的品牌總價值高達2580億美元，佔500強品牌總價值的24%，相比之下，美資銀行的該佔比為23%。其中，大陸中國工商銀行以478億美元的品牌價值成為世界上最有價值銀行，其品牌價值同比增長32%。

據資料顯示，2007年7月23日，中國工商銀行已成為全球市值第一高銀行。市場價值達2540億人民幣。同日美國花旗銀行（citigroup）市價2533億人民幣。

2012年，中國工商銀行存款餘額為到14.88萬億元，居全球第一。

2014年，中國工商銀行以1487億美元銷售額，427億美元利潤登上福布斯2014年度全球企業2000強名單的首位。

(中時電子報)