就愛台灣 台義混血模特兒編織台灣夢

台義混血模特兒柯思潔長年在美國生活，來台探親時愛上這裡，決定留下來開始自己的Taiwan Dream（台灣夢），她說，很多台灣人一窩蜂想去美國留學、工作，卻不知家鄉多麼美好。

26歲的柯思潔（Lindy Mei）小時候在台灣出生，母親是台灣人、父親是義大利人，她後來隨父母親前往美國舊金山定居。

15歲投入模特兒事業，雖然12歲時曾隨母親回台探親，但因年紀太小，對台灣印象模糊，不過，總可從母親口中聽到台灣的好，包括食物、文化、以及人。

柯思潔20歲再次隨母親回台探親，讓她有機會更認識台灣，沒想到因此愛上這裡，「我想留在台灣發展」，她向母親說出自己的目標。

幾乎一句中文都不會的柯思潔，走上了自己的Taiwan Dream。

「I LOVE TAIWAN」，這句話是許多外國人用來表達對台灣的喜愛，但柯思潔以實際行動表達對台灣的愛，她在台師大學習1年半的中文，現在的她已能用中文對話，同時也在台灣繼續模特兒工作。

柯思潔說，台灣的人、事、物比起美國好太多了，像是她迷糊丟了手機好幾次，都靠熱心員警找回，在美國根本是不可能的事情；她住在美國的許多朋友，幾乎每個人都有被搶的經驗，且從沒找回過。

她說，台灣消費便宜，科技進步，風景優美且人情味濃厚。來台6年接觸到許多台灣人，很訝異從大人到小孩，想到美國留學、工作甚至移民，對美國抱有憧憬，對自己家鄉卻十分鄙夷。

柯思潔指出，很多台灣牌子要假裝來自別的國家，工作上永遠是外國人待遇比較好，她不懂為何會這樣？但就自己住過台美兩地的感覺，她強調，台灣一點都不比人差。

柯思潔笑稱，想在台灣結婚生子並精進中文能力，由於喜歡動物，之後想從事照顧動物的相關職業，繼續邁向心中的Taiwan Dream。1060206

(中央社)