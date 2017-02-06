不到1年 南韓再爆口蹄疫

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南韓農林畜產食品部今天證實國內1座農場爆發口蹄疫，這是南韓不到1年再現口蹄疫疫情。

路透社報導，根據南韓農林畜產食品部聲明，爆發口蹄疫的農場位於首爾東南部約170公里的報恩郡，所飼養的195頭牛因感染口蹄疫已全數遭到撲殺。

亞洲第4大經濟體南韓去年11月以來為了對抗擴散全國的禽流感疫情焦頭爛額，在此當頭卻又爆發口蹄疫。

不過，這並非南韓證實的首宗口蹄疫，去年3月忠清南道的1處養豬場就爆發過疫情。

農林畜產食品部表示，目前已依照步驟採取隔離措施，包含對疫情爆發地點半徑3公里內的農場實施進出禁令。（譯者：中央社許湘欣）1060206

(中央社)